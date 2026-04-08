Crisi ACS Avellino | si dimette il liquidatore Giliberti in bilico il futuro di 22 lavoratori

Il commissario liquidatore dell'Azienda Città Servizi di Avellino si è dimesso. La decisione riguarda Carlo Giliberti, che ha lasciato il suo incarico senza preavviso. La sua uscita mette in discussione la gestione dei servizi pubblici affidati all’azienda, mentre 22 lavoratori si trovano in una posizione incerta. La crisi dell’azienda si interpone nel contesto di una fase di incertezza sulla futura organizzazione e continuità dei servizi.

AVELLINO – Carlo Giliberti ha lasciato. Si è alzato dalla sedia di commissario liquidatore dell'ACS — l'Azienda Città Servizi del Comune di Avellino, quella che gestisce i parcheggi e sorveglia i beni pubblici — e se n'è andato.Al suo posto è arrivato Ivan Gennarelli, consulente. Il cambio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, denuncia sulla liquidazione ACS: "Atti nulli, il liquidatore si controlla da solo"Un esposto è stato depositato presso la Procura della Repubblica di Avellino in merito alla gestione della liquidazione di ACS, la società comunale... Bilanci ACS 2023-2025: nodo cruciale per il futuro dei lavoratori ad AvellinoL’amministrazione commissariale valuta nuove approvazioni dei bilanci per evitare la liquidazione e tutelare i dipendenti della società partecipata...