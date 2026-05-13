Acque in Basilicata | si discute la riforma tra tutela e canoni

In Basilicata si apre un dibattito sulla riforma delle acque, con particolare attenzione ai canoni e alla tutela ambientale. Le discussioni si concentrano sugli effetti che i nuovi canoni potrebbero avere sui bilanci dei comuni locali. Contestualmente, alcune associazioni ambientaliste criticano l’attuale sistema di prelievo delle acque, sostenendo che potrebbe essere migliorato per garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi canoni le tasche dei comuni lucani? Perché le associazioni ambientaliste contestano l'attuale sistema di prelievo? Come faranno le nuove tecnologie a fermare lo spreco idrico? Chi riceverà i proventi derivanti dai nuovi controlli sulle sorgenti??? In Breve WWF e Legambiente chiedono canoni più alti rispetto ai fatturati delle imprese. Bochicchio propone telelettura avanzata per superare l'attuale sistema di autodichiarazione. Nuovi criteri b .🔗 Leggi su Ameve.eu

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