Canoni delle acque interne troppo alti la Regione interviene per sostenere i pescatori
La Regione ha annunciato un intervento a favore dei pescatori di Comacchio, affrontando il problema dei canoni delle acque interne. La questione riguarda le tariffe applicate per l’utilizzo delle acque e la loro incidenza sui pescatori locali. La decisione arriva in risposta alle richieste di sostegno provenienti dal settore, che si trova a fronteggiare costi elevati legati a questa voce di spesa.
La Regione pronta a sostenere i pescatori di Comacchio sull'annoso problema dei canoni delle acque interne. A fronte delle richieste arrivate dal territorio, il Partito Democratico si è attivato per risolvere il problema della disparità nei canoni regionali applicati agli operatori di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Pesca professionale nelle acque interne, arriva la deroga al divieto della RegioneLa Regione Emilia-Romagna ha autorizzato una deroga al divieto di pesca professionale previsto dall’articolo 40 della Legge 1542016.
Gli stipendi troppo alti (da oltre 300mila euro) e le nomine che mettono in difficoltà la RegioneDa mesi è scaduto il consiglio d'amministrazione di una delle società partecipate del Pirellone.