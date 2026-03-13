A Priolo Gargallo, tre uomini sono stati arrestati per aver estorto denaro in relazione a un debito di droga. Durante l’operazione, uno dei sospettati ha sequestrato il fratello di un’altra persona, minacciandolo. Le forze dell’ordine hanno eseguito le manette e hanno portato avanti le indagini per chiarire la vicenda.

Tre uomini sono stati arrestati a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l’accusa di estorsione aggravata nei confronti di un residente, dopo averlo minacciato e costretto a salire sulla loro auto per riscuotere un presunto debito di droga. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito su mandato della Procura della Repubblica, grazie a una rapida attività investigativa. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di un’indagine coordinata dal dottor Pellegrino e dalla Procura della Repubblica. Gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Debito di droga e sequestro del fratello a Priolo Gargallo, tre uomini arrestati

Articoli correlati

Omicidio a Firenze: arrestati tre uomini. La rissa per un debito non saldatoFIRENZE – Svolta nelle indagini per l’omicidio del 33enne, Gabriele Citrano, originario di Palermo ma residente a Pisa, avvenuto nella notte fra...

Maxi sequestro di droga, narcotrafficanti arrestati. Trovate pistole e proiettiliColpo al narcotraffico: due italiani sono finiti in manette a seguito di un’attività info-investigativa che ha coinvolto più territori della...

Approfondimenti e contenuti su Debito di droga e sequestro del...

Temi più discussi: Irrompono in casa col machete per un debito di droga: la spedizione finisce in violenza; Sequestrano e prendono a bastonate una vittima per un debito da 20mila euro: tre pusher condannati a sei anni di carcere; Raid con pistola e mitra per debiti di droga: l’Antimafia ottiene processo lampo; Altavilla, spedizione punitiva per un debito di droga: processo lampo per Marino.

Sequestro e minacce per un debito di droga: tre arresti a PrioloAl fine di riscuotere da un quarantaduenne priolese la somma di 800 euro inerente un presunto debito di droga contratto dal fratello ... siracusanews.it

Paga il debito di tuo fratello o ti facciamo del male, 3 arresti per estorsioneVolevano ottocento euro. Non suoi, del fratello. Ma per loro era lo stesso: se il debito esiste in famiglia, paga chi si trova a portata di mano. La vicenda È […] ... blogsicilia.it

Sequestro e minacce per un debito di droga: tre arresti a Priolo - facebook.com facebook

#Germania, il rendimento del Bund si avvicina al 3% (ora è al 2,93%). Ieri l'asta del decennale tedesco è stata un fiasco: dei 5 miliardi di euro offerti ieri, gli investitori hanno presentato offerte per soli 4,5 miliardi. Alla fine, sono stati collocati solo 3,8 miliardi di e x.com