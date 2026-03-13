Debito di droga e sequestro del fratello a Priolo Gargallo tre uomini arrestati

A Priolo Gargallo, tre uomini sono stati arrestati per aver estorto denaro in relazione a un debito di droga. Durante l’operazione, uno dei sospettati ha sequestrato il fratello di un’altra persona, minacciandolo. Le forze dell’ordine hanno eseguito le manette e hanno portato avanti le indagini per chiarire la vicenda.

Tre uomini sono stati arrestati a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l’accusa di estorsione aggravata nei confronti di un residente, dopo averlo minacciato e costretto a salire sulla loro auto per riscuotere un presunto debito di droga. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito su mandato della Procura della Repubblica, grazie a una rapida attività investigativa. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di un’indagine coordinata dal dottor Pellegrino e dalla Procura della Repubblica. Gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

