Accordo per credito e servizi al pharma tra Banca del Fucino ed Egualia

Banca del Fucino, attraverso la divisione dedicata al settore Health&Pharma, ha firmato un accordo con una società attiva nel settore farmaceutico. L'intesa riguarda la concessione di un credito e la fornitura di servizi finanziari specifici per le esigenze di questa azienda. La collaborazione si inserisce in un'operazione più ampia di supporto alle attività di imprese nel comparto farmaceutico.

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino, tramite la sua divisione Health&Pharma, ha sottoscritto un protocollo di intesa con Egualia, Industrie Farmaci Accessibili, l’organo di rappresentanza ufficiale dell’industria dei farmaci generici equivalenti, dei biosimilari e delle Value Added Medicines, costituita nel 1993 e che rappresenta circa 70 aziende farmaceutiche per un totale di quasi 11mila occupati e oltre 40 siti produttivi. L’intesa ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito e la disponibilità di servizi bancari dedicati alle associate di Egualia, attraverso una gamma di soluzioni finanziarie che saranno studiate ad hoc per sostenere gli investimenti, ottimizzare la gestione della liquidità e sviluppare sistemi di pagamento e servizi digitali avanzati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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