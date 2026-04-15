Nel corso del 2025, Banca Fucino ha visto un calo dei profitti, chiudendo l’anno con un utile netto di 10,6 milioni di euro. Nonostante questa diminuzione, il volume di crediti erogati ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, segnando un incremento rispetto ai periodi precedenti. La banca ha continuato a gestire la propria attività finanziaria con una presenza significativa nel settore del credito.

La gestione finanziaria di Banca Fucino ha registrato una contrazione dei profitti nel corso del 2025, chiudendo l’esercizio con un utile netto di 10,6 milioni di euro. Il dato segna un distacco netto rispetto ai 32 milioni contabilizzati alla fine del 2024, riflettendo una stagione di profondi riassetaggi interni e di consolidamento delle riserve. Solidità patrimoniale e crescita della raccolta creditizia. Nonostante il calo dell’utile, le fondamenta dell’istituto mostrano una traiettoria di espansione operativa. Il volume delle attività di credito erogate ai clienti ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, segnando un incremento del 10,6% rispetto ai valori di fine 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca Fucino: utile in calo, ma il credito vola a 2,7 miliardi

Notizie correlate

Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioniIl Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di...

Istituto di Credito Sportivo, l’utile vola a 8 milioni. Finanziamenti al massimo storicoBologna, 26 marzo 2026 – Oltre un miliardo di nuovi investimenti attivati, massimo storico di finanziamenti (nuove linee di credito per 600 milioni),...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Banca del Fucino cresce nel 2025, utile a 16,9 milioni; Banca del Mezzogiorno, il nodo di Orvieto: venderla assieme o cederla a un altro istituto; Cassa di Risparmio, mistero vendita: Cessione saltata o solo rinviata?; La ex Popolare di Bari torna sul mercato, Mcc pronto a vendere: in pole position Icrrea e Credem.

Banca del Fucino, impieghi +10,6% e raccolta diretta +7,5% nel 2025 con utile netto di 10,69 milioniL’esercizio 2025 ha rappresentato per la Banca del Fucino un ulteriore anno di sviluppo e consolidamento, evidente nell’andamento positivo ... teleborsa.it

Banca Fucino, utile netto 2025 cala a 10,6 milioni(ANSA) - ROMA, 15 APR - Banca Fucino chiude il 2025 con un utile netto in calo a 10,6 milioni di euro contro i 32 milioni del 2024. Nella nota l'istituto di credito ricorda come l'anno scorso è stato ... msn.com

Alcione Milano premia Simone Farina con l’Orangeneration Award, un riconoscimento annuale – supportato da Banca del Fucino – dedicato a chi, nel mondo dello sport, si sia distinto per integrità morale e coraggio. A consegnare il premio il presidente Giulio - facebook.com facebook

Nel carcere di Rebibbia nasce “Abbracci in libertà”: uno spazio verde con un’area giochi dedicata ai più piccoli, pensata per aiutare a sostenere il legame tra padri detenuti e figli (realizzato grazie al sostegno di Fondazione Versace e Banca del Fucino) x.com