Per la Primavera-Estate 2026, le acconciature da sposa spaziano tra raccolti strutturati, intrecci bohémien e dettagli con accessori gioiello. Le tendenze privilegiano tessuti leggeri e atmosfere delicate, con styling che combinano semplicità e eleganza. Le proposte includono hairstyle pensati per valorizzare i tessuti impalpabili e creare un look sognante, perfetto per il giorno più importante.

Acconciature sposa Primavera-Estate 2026: a ciascuna il suo sogno La scelta, va da sé, è pressoché infinita. Ed è per questo che le tendenze della Primavera-Estate 2026 sono altrettanto variegate, pronte a esaudire qualsiasi desiderio. Ci sono le acconciature da sposa dal mood fiabesco, quelle da indossare almeno una volta nella vita per vestire i panni di una principessa romantica, quelle che non nascono espressamente come acconciature da sposa, ma che a un matrimonio si prestano molto bene, e quelle iper sofisticate ideali per le cerimonie più glamour. Raccolti e semi-raccolti: e tu, li preferisci strutturati o dinamici? Capelli raccolti in chignon, mini o maxi: un grande classico delle acconciature da sposa, complice scelto anche la capacità di abbinarsi a quasi ogni tipo di abito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Acconciature da sposa: idee e tendenze per la Primavera-Estate 2026

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