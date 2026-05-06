Maggio segna l’apertura della stagione dei matrimoni, portando con sé un’ampia scelta di acconciature da sposa per il 2026. Le tendenze di quest’anno si ispirano sia alle passerelle che ai red carpet, presentando look che combinano romanticismo e stile contemporaneo. Tra raccolti, semiraccolti e intrecci, le acconciature sono pensate per valorizzare le diverse esigenze e preferenze delle future spose.

M aggio è il mese per eccellenza dei matrimoni e ne inaugura la stagione. Le acconciature spose 2026 traggono spunto dalle passerelle ma anche dai red carpet, puntando su acconciature dal sapore contemporaneo. Come anche la nuova collezione Bridal 2026 di Salvo Filetti, hair designer e founder di Compagnia della Bellezza, ispirata alle nuvole. Leggerezza, purezza, emozione sono tra le caratteristiche di queste acconciature sposa per l’estate 2026. Le acconciature anni 90? di Carolyn Bessette-Kennedy da copiare oggi X Leggi anche › Capelli più lunghi più in fretta? Cosa sono gli acceleratori della crescita Acconciature sposa 2026: onde scolpite, raccolti vittoriani.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Raccolti, semiraccolti, intrecci. Le acconciature da sposa 2026 sono un tripudio di romanticismo contemporaneo.

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