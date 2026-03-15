Accoltellato per una lite 31enne in pericolo di vita

Un uomo di 31 anni è stato accoltellato nella notte in piazzetta Montecalvario a Napoli. La vittima si trova in condizioni critiche e rischia la vita. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

E’ in pericolo di vita un uomo di 31 anni che la scorsa notte è stato accoltellato in piazzetta Montecalvario, a Napoli. Da una prima ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo sarebbe stato ferito dopo una lite avvenuta proprio nella piazza. Il 31enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti dei commissariati Dante e Decumani che procedono. I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti. Ieri in Campania: Benevento, detenuto accoltellato con arma ricavata da una. Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltellato per una lite, 31enne in pericolo di vita Articoli correlati Lite al bar ai Quartieri Spagnoli, 31enne pugnalato gravissimo in ospedale: è in pericolo di vitaUn 31enne è stato pugnalato a piazzetta Montecalvario al culmine di una lite nei pressi di un bar. Accoltellato in strada: corsa al Pellegrini. È in pericolo di vitaLa polizia a Napoli è stata chiamata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, per la segnalazione di un uomo, privo di documenti, portato dai... Contenuti e approfondimenti su Accoltellato per una lite 31enne in... Temi più discussi: Roma nord: accoltellato dal coinquilino, grave un 62enne; Rider accoltellato in corso Lodi: Non è stata una rapina, aggredito per il piacere di fare male; Violenta lite a pochi passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro: accoltellato un ragazzo; Napoli, rissa tra minori in via Toledo: 13enne accoltellato ad una gamba, voleva sedare la lite. Napoli, trentenne accoltellato durante lite in locale ai Quartieri spagnoli: è in pericolo di vitaUn trentunenne è stato accoltellato la scorsa notte ai Quartieri spagnoli, in piazzetta Montecalvario. Sul posto è intervenuta la polizia. napoli.repubblica.it Lite in un locale nel napoletano, accoltellata una ragazza e un diciannovenne in prognosi riservataUna ragazza accoltellata, un diciannovenne in prognosi riservata per un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Finisce con due giovani feriti una serata in un locale di Pomigliano. I carabinieri ... lostrillone.tv Accoltellato alla gamba senza motivo mentre passeggia in strada a Napoli Un uomo di 36 anni è finito all'ospedale questa notte, dopo essere stato aggredito nella centralissima via Salvator Rosa facebook Volpiano, corriere accoltellato nella serata di ieri: si indaga per rintracciare l'aggressore x.com