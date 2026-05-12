Civitanova ferito al ventre un uomo | caccia all’aggressore

Nella zona di Civitanova, un uomo è stato ferito al ventre durante un episodio avvenuto prima dell'alba in via della Nave. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'identità dell'aggressore, che ha sferrato il colpo e poi si è dileguato prima di essere visto. La polizia sta conducendo le ricerche per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

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? Punti chiave Chi ha sferrato il fendente prima dell'alba in via della Nave?. Come è riuscito l'aggressore a fuggire senza essere visto?. Quali dettagli riveleranno le telecamere di sorveglianza del borgo?. Perché l'attacco è avvenuto proprio in quel momento della giornata?.? In Breve Vittima di 40 anni residente a Montegranaro ricoverata in via della Nave.. Intervento del 118 alle 6:30 di lunedì per ferita al ventre.. Carabinieri analizzano telecamere di via della Nave per identificare l'aggressore ignoto.. Aggressione avvenuta nel borgo mariniero durante l'inizio delle attività del settore ittico.. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito con un coltello in via della Nave a Civitanova intorno alle 6:30 di lunedì, nel cuore del borgo marinaro, venendo poi ricoverato d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova, ferito al ventre un uomo: caccia all’aggressore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Notte di sangue ai Navigli: 30enne ferito al collo, caccia all’aggressoreUn uomo di 30 anni è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso dopo essere stato ferito da fendenti al collo e alla testa in via... Leggi anche: Livorno, estrae un machete e aggredisce un uomo: caccia all’aggressore Argomenti più discussi: Violenza choc, accoltellato in strada a Civitanova: chiama il 118 poi cerca di andarsene; Accoltellato in strada, ferito un 41enne; Violenza choc accoltellato in strada a Civitanova | chiama il 118 poi cerca di andarsene. Violenza choc, accoltellato in strada a Civitanova: chiama il 118 poi cerca di andarseneCIVITANOVA Scoppia la lite in strada, 41enne accoltellato al basso ventre. L’uomo ha chiamato il 118, dopo essere stato medicato ha cercato di allontanarsi ma i sanitari lo hanno raggiunto ... corriereadriatico.it