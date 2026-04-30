Un uomo italiano di 35 anni è stato ucciso a coltellate nella zona di Platja d'en Bossa sull'isola di Ibiza. Secondo quanto riferito dall’ente sanitario Samu061, la vittima è stata colpita all’altezza dell’emitorace. L’aggressore ha immediatamente abbandonato il luogo dell’episodio e al momento risulta irreperibile. La polizia locale sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare l’autore del delitto.

L’ente sanitario Samu061 ha confermato che la vittima è stata colpita all’altezza dell’emitorace sinistro e che, all’arrivo dei soccorritori, si trovava già in arresto cardiocircolatorio Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio a Ibiza dopo essere stato colpito con una coltellata al torace sinis.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ibiza, 35enne italiano Francesco Sessa morto accoltellato al torace nella zona di Platja d'en Bossa, aggressore in fuga

Notizie correlate

Ibiza, 30enne italiano ucciso con una coltellata a Playa d'en Bossa. Media: «L'aggressore si è dato alla fuga»Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato...

Ibiza, 30enne italiano morto accoltellato. L’aggressore è in fugaIbiza, 29 aprile 2026 – Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Francesco Sessa, chi era il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza con una coltellata all'addome: la pista del regolamento di conti; Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza; Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibiza: aveva 35 anni, faceva il pizzaiolo.

Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibiza: aveva 35 anni, faceva il pizzaioloAccoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. Assassino in fuga. Ancora sconosciute le cause che hanno portato il giovane alla morte. Il 35enne paganese Francesco Sessa è stato ucciso ... corriereadriatico.it

Ibiza, ucciso Francesco Sessa: 35enne di Pagani accoltellato a Playa d’en BossaOriginario di Pagani, in provincia di Salerno, viveva da tempo nelle Baleari, dove aveva svolto diversi lavori, tra cui quello di pizzaiolo. agro24.it

, : ’ Si chiamava Francesco Sessa ed aveva 35 anni l’italiano ucciso nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile nella zona turistica di Platja d'en Bossa - facebook.com facebook