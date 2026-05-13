Nella serata di ieri, un episodio di accoltellamento ha provocato scompiglio in un locale della zona. Testimoni riferiscono di aver udito le sirene e visto i lampeggianti delle forze dell’ordine, mentre si trovavano nel retro del locale. Una ragazza coinvolta nell’accaduto avrebbe mostrato terrore negli occhi, ma nessuna altra testimonianza ha contribuito a chiarire i dettagli dell’aggressione. In seguito, si è svolta una riunione in prefettura per discutere di un rafforzamento dei controlli.

"Abbiamo sentito le sirene e visto i lampeggianti, eravamo nel retro del locale a fine serata. Non abbiamo visto niente di quanto accaduto, solo il terrore negli occhi della ragazza, quello sì. Era sconvolta". A parlare è la titolare del ristorante che si trova all’angolo di piazza Mercatale dove la strada incrocia via Garibaldi. La violenta aggressione ai danni di un giovane di 23 anni, residente alla Briglia a Vaiano, colpito con una coltellata al cuore e adesso in lotta tra la vita e la morte, è qualcosa che resta impresso nella mente di chi si trovava a pochi metri dalla tragedia. In piazza Mercatale il silenzio della notte si è spezzato poco dopo l’una.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellato al cuore: "Il terrore negli occhi". Riunione in prefettura: "Stretta sui controlli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Riunione in prefettura dopo le intimidazioni a Sferracavallo, rafforzati i controlliUn generale e immediato rafforzamento dei dispostivi di prevenzione e di controllo nella borgata palermitana di Sferracavallo, dove si sono...

Leggi anche: Prato, notte di terrore in piazza Mercatale: giovane accoltellato al cuore è grave

Argomenti più discussi: Prato, difende la collega dalle molestie: accoltellato un 23enne, è in gravissime condizioni. Due fermati, uno è minorenne; Accoltellato al cuore: Il terrore negli occhi. Riunione in prefettura: Stretta sui controlli; Difende la collega dalle molestie e viene accoltellato: 23enne in gravissime condizioni a Prato; Prato, accoltellato al cuore per difendere una collega: 23enne in fin di vita, due fermati.

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a #Prato dopo aver difeso una collega molestata fuori da un locale in piazza Mercatale. Il giovane è ricoverato in rianimazione dopo un intervento al cuore, fermati due sospetti. ift.tt/IVShAH0 x.com

Perché l'Università di Cagliari ha una soglia di ammissione IMAT così bassa rispetto ad altre università?* reddit

Difende la collega e viene accoltellato, è gravissimoPRATO: Il ragazzo è stato aggredito dopo aver difeso una collega dalla molestie di due uomini: versa in condizioni disperate. Fermati due sospettati ... toscanamedianews.it