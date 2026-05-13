Accoltellato al cuore | Il terrore negli occhi Riunione in prefettura | Stretta sui controlli

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un episodio di accoltellamento ha provocato scompiglio in un locale della zona. Testimoni riferiscono di aver udito le sirene e visto i lampeggianti delle forze dell’ordine, mentre si trovavano nel retro del locale. Una ragazza coinvolta nell’accaduto avrebbe mostrato terrore negli occhi, ma nessuna altra testimonianza ha contribuito a chiarire i dettagli dell’aggressione. In seguito, si è svolta una riunione in prefettura per discutere di un rafforzamento dei controlli.

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"Abbiamo sentito le sirene e visto i lampeggianti, eravamo nel retro del locale a fine serata. Non abbiamo visto niente di quanto accaduto, solo il terrore negli occhi della ragazza, quello sì. Era sconvolta". A parlare è la titolare del ristorante che si trova all’angolo di piazza Mercatale dove la strada incrocia via Garibaldi. La violenta aggressione ai danni di un giovane di 23 anni, residente alla Briglia a Vaiano, colpito con una coltellata al cuore e adesso in lotta tra la vita e la morte, è qualcosa che resta impresso nella mente di chi si trovava a pochi metri dalla tragedia. In piazza Mercatale il silenzio della notte si è spezzato poco dopo l’una.🔗 Leggi su Lanazione.it

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