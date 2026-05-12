Due persone sono state fermate, una delle quali minorenne, in seguito all'accoltellamento di un giovane di 23 anni che lavora come cameriere in un locale di piazza Mercatale. L'aggressione è avvenuta mentre il giovane cercava di proteggere una collega. Attualmente, il ragazzo si trova in rianimazione a causa delle ferite al cuore riportate durante l'evento. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di piazza Mercatale, nel centro di Prato, intorno all'1:20 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio e stava tornando a casa insieme a una collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla, ne nasce una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e, al suo rifiuto, uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore, facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco.,, Gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno raccolto testimonianze nella zona di piazza Mercatale e acquisito le immagini delle telecamere presenti nel centro cittadino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prato, 23enne accoltellato al cuore mentre difendeva una collega: due fermati, uno è minorenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prato, accoltellato mentre difende una collega: 23enne in fin di vita. Fermati due aggressori, uno minorenneGli agenti della polizia di Stato hanno fermato due persone sospettate di essere coinvolte nell'aggressione, con le indagini che sono ancora in corso...

Accoltellato perché difende una collega dalle molestie, grave un 23enne a Prato: due arrestati, uno è minorenneÈ in gravissime condizioni il ragazzo di 23 anni che nella notte è stato accoltellato nel centro storico di Prato, in piazza Mercatale.

Argomenti più discussi: Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uomini; Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; Si finge carabiniere e truffa un anziano: la Polizia denuncia una 26enne; Schlein, 'la nostra coalizione è molto più unita della destra'.

Prato, 23enne accoltellato al petto dopo aver difeso una collega da molestie, arrestati un italiano e un sudamericano - VIDEO x.com

Prato, 23enne accoltellato per aver difeso un collega: è grave. Due fermi - reddit.com reddit

Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uominiPrato, un 23enne italiano è stato accoltellato in piazza Mercatale mentre difendeva una collega da un’aggressione. È ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime. Due uomini sono stati fermati. adnkronos.com