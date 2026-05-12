Prato 23enne accoltellato al petto dopo aver difeso una collega da molestie arrestati un italiano e un sudamericano - VIDEO

A Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un coltello al petto dopo aver cercato di proteggere una collega da comportamenti molesti. Due uomini, tra cui un minorenne, sono stati fermati e portati in custodia dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato scalpore nella comunità locale, mentre i dettagli sugli eventi sono ancora al vaglio degli investigatori.

Choc a Prato dove un 23enne è stato accoltellato al petto dopo aver difeso una collega da delle molestie. Due gli arrestati, un italiano e un sudamericano. L’aggredito è in condizioni gravi. Accoltellamento a Prato in piazza Mercatale. Un 23enne ha difeso una ragazza da delle molestie portate avanti da due individui, tra cui un minore di 16 anni, entrambi arrestati. Secondo le ricostruzioni, il giovane che lavora in uno dei locali della zona, aveva appena terminato il turno e si stava incamminando a casa accompagnato dalla collega.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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