Organizzazione criminale svuotava i conti correnti mediante l’accesso abusivo a sistemi informatici

I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, insieme ai Finanzieri di Caserta e Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura riguarda un’organizzazione criminale che avrebbe sottratto denaro dai conti correnti attraverso l’accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine è condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

D.D.A., i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Milano, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P del Tribunale di Napoli, nei confronti di due persone, indagate per i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio con l'aggravante di agevolare il clan dei Casalesi. In particolare, la truffa veniva realizzata con diverse modalità. Un primo schema, il più comune, consisteva nell'inviare alla vittima un messaggio SMS o una mail, proveniente - solo apparentemente - dall'istituto di credito dove il soggetto aveva aperto un rapporto di conto corrente, con i quali veniva comunicata l'avvenuta esecuzione di bonifici o di altre disposizioni di addebito.