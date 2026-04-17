Lavori ai sistemi informatici | niente prelievi a Novara e a Galliate per un giorno

Mercoledì 22 aprile, presso l'ospedale Maggiore della Carità di Novara, il centro prelievi unificato situato a Novara San Giuliano e a Galliate resterà chiuso. La sospensione è dovuta a interventi programmati sui sistemi informatici dell'ospedale, che richiedono l'interruzione temporanea dei servizi di prelievo. La ripresa delle attività è prevista per il giorno successivo.

Niente prelievi in ospedale mercoledì prossimo. L'ospedale Maggiore della Carità di Novara comunica che, a casa ad alcuni interventi programmati sui sistemi informatici, nella giornata di mercoledì 22 aprile il centro prelievi unificato, quindi a Novara San Giuliano e a Galliate, sospenderà le.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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