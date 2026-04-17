Lavori ai sistemi informatici | niente prelievi a Novara e a Galliate per un giorno

Da novaratoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile, presso l'ospedale Maggiore della Carità di Novara, il centro prelievi unificato situato a Novara San Giuliano e a Galliate resterà chiuso. La sospensione è dovuta a interventi programmati sui sistemi informatici dell'ospedale, che richiedono l'interruzione temporanea dei servizi di prelievo. La ripresa delle attività è prevista per il giorno successivo.

Niente prelievi in ospedale mercoledì prossimo. L'ospedale Maggiore della Carità di Novara comunica che, a casa ad alcuni interventi programmati sui sistemi informatici, nella giornata di mercoledì 22 aprile il centro prelievi unificato, quindi a Novara San Giuliano e a Galliate, sospenderà le.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Organizzazione criminale svuotava i conti correnti mediante l’accesso abusivo a sistemi informatici

Papardo nel caos: sistemi informatici paralizzati dagli hacker, assistenza comunque garantitaUn attacco informatico ha gettato da ieri nel caos l’Azienda Ospedaliera Papardo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Amazon, tecnologia e controlli sul lavoro: le ispezioni del Garante riaprono il dibattito europeo sulle tutele; Legacy modernization: migrare i sistemi critici tramite l’AI generativa; Infedeltà dei dipendenti e cybercrime: quando la minaccia viene dall’interno; Università e lavoro nel 2030: le nuove professioni nate da AI, spionaggio e cybersecurity.

lavori ai sistemi informaticiLavori a rischio con AI | L’analisi di Anthropic che spiega chi ci rimetteràLavori a rischio con AI e poche assunzioni. La nota società americana ha spiegato i motivi di questo fenomeno, ecco la ricerca ... ilsussidiario.net

lavori ai sistemi informaticiFirenze, inchiesta sull'attacco hacker agli Uffizi: la Procura indaga per tentata estorsione e accesso abusivo ai sistemi informaticiIl fascicolo è stato aperto il 2 febbraio, subito dopo l'attacco che aveva mandato in tilt il sistema. Da allora, le indagini proseguono sotto traccia alla ricerca degli hacker che hanno violato la re ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.