Accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione blitz in corso - IN AGGIORNAMENTO
Dalle prime ore del mattino, la polizia sta eseguendo un’operazione di vasta portata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Le attività si stanno svolgendo in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. Secondo le prime notizie, l’azione riguarda sospetti di accesso abusivo ai sistemi informatici e casi di corruzione. La vicenda è ancora in fase di aggiornamento.
Dalle prime luci dell’alba, secondo quanto riportato dalle prime agenzie, la polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano - una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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