Accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione blitz in corso - IN AGGIORNAMENTO

Dalle prime ore del mattino, la polizia sta eseguendo un’operazione di vasta portata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Le attività si stanno svolgendo in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. Secondo le prime notizie, l’azione riguarda sospetti di accesso abusivo ai sistemi informatici e casi di corruzione. La vicenda è ancora in fase di aggiornamento.

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