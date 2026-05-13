All'alba di oggi, la Polizia ha iniziato una vasta operazione che ha coinvolto diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Belluno, Bolzano e Ferrara. Sono state effettuate numerose perquisizioni nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli. Le accuse che coinvolgono le persone coinvolte riguardano accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. L'operazione si inserisce in un'inchiesta di ampia portata.

Accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, maxi operazione della Procura di Napoli a partire dall'alba in tutta Italia. L'inchiesta L'inchiesta della Procura di Napoli ha consentito di smantellare una organizzazione criminale estesa e ramificata, attiva non solo a Napoli e in Campania ma anche nel capoluogo, a Ferrara e Belluno e Bolzano. La polizia ha notificato una serie di ordinanze ed effettuato perquisizioni alla ricerca di documenti digitali e cartacei. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri in programma in mattinata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, maxi operazione della Procura di Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Accesso abusivo ai sistemi informatici, maxi blitz da Napoli a BolzanoDalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma,...

Accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione, blitz in corso - IN AGGIORNAMENTODalle prime luci dell’alba, secondo quanto riportato dalle prime agenzie, la polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli,...

Temi più discussi: Blitz tra Napoli, Roma e il Nord Italia: accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione; Accesso abusivo ai sistemi informatici, maxi blitz da Napoli a Bolzano; Accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione, blitz in corso - IN AGGIORNAMENTO; Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, vasta operazione della polizia tra Napoli a Bolzano.

Napoli, corruzione e hackeraggio: maxi blitz all’albaDalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo - tra Napoli, Roma, Ferrara, ... napolivillage.com

Napoli, maxi operazione della Polizia tra Campania e Nord Italia: indagini su accessi abusivi ai sistemi informatici e corruzioneMaxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli tra Campania, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. ilgazzettinovesuviano.com