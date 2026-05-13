Accesso abusivo ai sistemi informatici corruzione e rivelazione di segreti d' ufficio maxi operazione della Procura di Napoli
All'alba di oggi, la Polizia ha iniziato una vasta operazione che ha coinvolto diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Belluno, Bolzano e Ferrara. Sono state effettuate numerose perquisizioni nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli. Le accuse che coinvolgono le persone coinvolte riguardano accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. L'operazione si inserisce in un'inchiesta di ampia portata.
Accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, maxi operazione della Procura di Napoli a partire dall'alba in tutta Italia. L'inchiesta L'inchiesta della Procura di Napoli ha consentito di smantellare una organizzazione criminale estesa e ramificata, attiva non solo a Napoli e in Campania ma anche nel capoluogo, a Ferrara e Belluno e Bolzano. La polizia ha notificato una serie di ordinanze ed effettuato perquisizioni alla ricerca di documenti digitali e cartacei. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri in programma in mattinata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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