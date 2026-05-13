Accesso a Porta Nuova criticità sui costi Assisi al Centro | Dubbi sulle ipotesi

L'accesso a Porta Nuova ha suscitato preoccupazioni riguardo ai costi e all'impatto sul paesaggio. Assisi ha espresso dubbi su alcune delle proposte e sulle ipotesi presentate. Le discussioni si concentrano sulle scelte fatte per garantire la sostenibilità e sulla possibile incidenza economica delle decisioni prese. La questione coinvolge diversi stakeholder e resta aperta alla valutazione di vari aspetti tecnici e ambientali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Assisi, accesso a Porta Nuova: criticità su costi, impatto paesaggistico e sostenibilità delle scelte. Per tacere del ruolo che potrebbe avere il gestore del parcheggio. Lo evidenzia Assisi al Centro preoccupata della vicenda che sta riguardando l’impianto meccanizzato che dovrà collegare il parcheggio con Largo Properzio. "Le ipotesi progettuali presentate finora, infatti, hanno suscitato perplessità in una parte della cittadinanza, soprattutto in relazione al possibile impatto paesaggistico in un contesto urbano e storico di particolare pregio – evidenzia Assisi al Centro, rappresentata in consiglio comunale da Ivano Bocchini -. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di discussione: le risorse disponibili non risultano, a quanto pare, sufficienti a coprire integralmente l’opera prevista".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accesso a Porta Nuova, criticità sui costi. Assisi al Centro: "Dubbi sulle ipotesi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova Pescara: caos e dubbi sui costi del referendum a SpoltoreIl dibattito sulla creazione della Nuova Pescara, l’entità che dovrebbe unire il capoluogo adriatico a Montesilvano e Spoltore, si accende nuovamente... Addio al vecchio "Ponte delle Bissi": San Colombano festeggia la sua nuova porta d'accessoSabato alle 17 in via San Colombano Centro ci sarà la cerimonia di un taglio del nastro dal forte valore simbolico e infrastrutturale:... Argomenti più discussi: Sicurezza, controlli straordinari di viaggiatori e bagagli alla stazione di Porta Nuova; Accesso a Porta Nuova, criticità sui costi. Assisi al Centro: Dubbi sulle ipotesi; Lavori sulla Brescia–Verona-Vicenza: modifiche alla circolazione dei treni il 10 e tra l’11 e il 31 maggio; Addio al vecchio Ponte delle Bissi: San Colombano festeggia la sua nuova porta d'accesso. Università della Calabria (@UniCalPortale) / Posts / X x.com È normale che i ristoranti rifiutino l'accesso al bagno a meno che tu non compri qualcosa? reddit