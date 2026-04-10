A Spoltore, la discussione sulla creazione della Nuova Pescara si riaccende, con diverse persone che sollevano dubbi riguardo ai costi e alla gestione del referendum previsto per il 14 giugno. La consultazione popolare coinvolge i cittadini di Spoltore, insieme a quelli di Pescara e Montesilvano, e ha suscitato critiche sulla trasparenza e sulla sostenibilità delle spese legate alla votazione. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Il dibattito sulla creazione della Nuova Pescara, l’entità che dovrebbe unire il capoluogo adriatico a Montesilvano e Spoltore, si accende nuovamente con una serie di contestazioni in merito alla consultazione popolare fissata per il 14 giugno. Il comitato Spoltore per la Nuova Pescara ha infatti espresso forti riserve circa la validità legale e l’effettiva utilità del referendum, sollevando interrogativi che toccano sia la logistica organizzativa che la gestione delle risorse pubbliche destinate al progetto. Logistica elettorale e incognite sui costi della consultazione. Una delle preoccupazioni principali sollevate da Di Marzio, presidente del comitato locale, riguarda la gestione pratica del voto, che potrebbe generare disagi ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Pescara: caos e dubbi sui costi del referendum a Spoltore

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