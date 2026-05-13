Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale dedita alla compravendita di informazioni riservate sottratte illecitamente dalle banche dati nazionali. Su ordine del Gip del Tribunale di Napoli, sono state eseguite 29 misure cautelari nelle province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Il bilancio dell'operazione conta 4 persone in carcere, 6 ai domiciliari e 19 sottoposte all'obbligo di firma. Le accuse mosse dalla Procura di Napoli riguardano l'associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, la corruzione e la rivelazione di segreto d'ufficio. L'indagine,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accessi non autorizzati alle banche dati da agenti "infedeli". Gratteri: "C’era un tariffario, li prendevano per rivenderli"

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