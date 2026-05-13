Accadde oggi | 13 maggio prima apparizione della Madonna di Fatima

Il 13 maggio è ricordato come il giorno della prima apparizione della Madonna di Fatima. Secondo quanto riferito, l'evento si svolse in un luogo rurale, dove una giovane ragazza vide una figura femminile vestita di bianco, con un velo che le copriva il capo e le spalle, e una cintura simile a un cordone d'oro. La visione si ripeté in diverse occasioni, attirando l'attenzione di molte persone e generando un crescente interesse pubblico.

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