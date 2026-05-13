Accadde oggi | 13 maggio prima apparizione della Madonna di Fatima

Da fremondoweb.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio è ricordato come il giorno della prima apparizione della Madonna di Fatima. Secondo quanto riferito, l'evento si svolse in un luogo rurale, dove una giovane ragazza vide una figura femminile vestita di bianco, con un velo che le copriva il capo e le spalle, e una cintura simile a un cordone d'oro. La visione si ripeté in diverse occasioni, attirando l'attenzione di molte persone e generando un crescente interesse pubblico.

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La domenica del 13 maggio 1917, dopo che i tre cuginetti Lucia Dos Santos, Francesco Marto e Giacinta Marto assistirono alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Aljustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Nel cielo apparve un bagliore, sembravano lampi e fulmini, per cui decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo da un’eventuale tempesta di pioggia. A un certo punto la luce sfolgorò ancora e pochi passi più avanti i tre videro una bella Signora vestita di bianco ritta sopra il leccio, tutta luminosa, che emanava una luce sfolgorante, che disse loro: “Non abbiate paura, non vi farò del male”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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