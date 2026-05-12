Forlì 13 maggio | il cammino per la Madonna di Fatima e il Cardinale
Il 13 maggio a Forlì si terrà un evento religioso dedicato alla Madonna di Fatima, con la partecipazione di figure religiose che presiederanno le celebrazioni. La giornata prevede una processione che collegherà i luoghi di Grisignano e Collina, attraversando diversi quartieri della città. Durante la giornata, sono previste varie funzioni religiose e momenti di preghiera, con la presenza di rappresentanti ecclesiastici e volontari coinvolti nell’organizzazione.
? Punti chiave Chi sono le figure religiose che presiederanno le celebrazioni?. Come si svolgerà la processione tra Grisignano e Collina?. Dove si terrà l'incontro con il cardinale Bagnasco?. Quali eventi storici del Novecento hanno ispirato questa ricorrenza?.? In Breve Processione Grisignano-Collina alle 20:15 con recita del Rosario e messa con mons. Corazza.. 55ª edizione della processione con flambeaux nata nel 1971 grazie a don Angelo Siboni.. In via Borghina alle 21:00 Rosario e messa con il cardinale Angelo Bagnasco.. Riferimenti storici alle apparizioni del 1917 in Portogallo e all'attentato del 1981.. Il 13 maggio prossimo, la comunità cattolica di Forlì e della provincia vivrà una giornata di intensa devozione per onorare la Madonna di Fatima attraverso due momenti distinti tra Grisignano, Collina e la via Borghina.🔗 Leggi su Ameve.eu
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