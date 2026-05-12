Forlì 13 maggio | il cammino per la Madonna di Fatima e il Cardinale

Il 13 maggio a Forlì si terrà un evento religioso dedicato alla Madonna di Fatima, con la partecipazione di figure religiose che presiederanno le celebrazioni. La giornata prevede una processione che collegherà i luoghi di Grisignano e Collina, attraversando diversi quartieri della città. Durante la giornata, sono previste varie funzioni religiose e momenti di preghiera, con la presenza di rappresentanti ecclesiastici e volontari coinvolti nell’organizzazione.

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