Tra fede e memoria il 13 maggio nel segno della Madonna di Fatima Celebrazione con il cardinale Bagnasco

Il 13 maggio rappresenta una data significativa per il mondo cattolico, segnando l’anniversario delle prime apparizioni della Madonna di Fatima ai tre pastorelli nel 1917 in Portogallo. In questo giorno si commemorano anche eventi legati alla storia del Novecento, tra cui un attentato a un papa. La giornata viene celebrata con una messa presieduta da un cardinale in un luogo di culto dedicato alla Madonna.

Il 13 maggio non è una data come le altre per il mondo cattolico. È il giorno in cui il calendario liturgico e la storia del Novecento si intrecciano: dal ricordo della prima apparizione ai tre pastorelli nella Cova da Iria, in Portogallo (1917), fino al drammatico attentato a San Giovanni Paolo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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