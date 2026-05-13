abusi sessuali ricercato preso in toscana

Un uomo ricercato per una violenza sessuale avvenuta nel 2023 è stato arrestato in Toscana. Durante un normale controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un furgone di operai edili a Montieri, in provincia di Grosseto. A bordo è stato identificato il ricercato, sospettato di aver aggredito una studentessa di 19 anni nella città di Monza.

Ricercato per una violenza sessuale commessa nel 2023 nei confronti di una studentessa monzese di 19 anni, è stato identificato durante un normale posto di blocco dei carabinieri, che hanno fermato a Montieri - in provincia di Grosseto - un furgone di operai edili. A insospettire i militari è stato il comportamento del 36enne di origine egiziana, che si è allontanato al controllo dei documenti di identità ed era l’unico che non li aveva a disposizione. L’uomo ha mostrato una foto sul telefono cellulare, ma dai controlli è emerso che l’egiziano aveva fornito diversi alias. Ed è emerso che era ricercato per la vicenda monzese. Il pomeriggio del 30 maggio del 2023 la 19enne aveva avuto la fortuna di incontrare sulla strada i poliziotti della Questura di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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