stalking e abusi sessuali

Un uomo di 31 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Terni, accusato di aver perseguitato l’ex fidanzata e di aver commesso violenza sessuale. L’arresto è stato effettuato in seguito a una denuncia presentata dalla donna, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

TERNI Arrestato dai carabinieri un 31enne di origini albanesi, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori (stalking) e violenza sessuale, commessi nei confronti dell'ex fidanzata. L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, una 22enne di origini sudamericane che, esasperata ed intimorita da un clima di costante controllo e vessazione cui era sottoposta dall'ex, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, raccontando mesi di abusi, offese e violenze subite, culminati in minacce di morte che l'hanno indotta a temere per la propria incolumità. Gli accertamenti svolti dagli inquirenti hanno permesso di ricostruire la condotta...

