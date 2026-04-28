Un uomo ricercato dal 2024 per presunti abusi su una minorenne è stato arrestato nel Salernitano dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'operazione condotta con il coordinamento delle autorità competenti. La persona era sfuggita alla cattura per diversi mesi prima di essere individuata e fermata. La vicenda riguarda un procedimento penale in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, hanno arrestato, ad Agropoli, in provincia di Salerno, il 71enne Giuseppe Pignalosa, diventato irreperibile nel 2024, dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore. Gli abusi risalgono al 2012 e Pignalosa doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. Il 71enne aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove è stato rintracciato dai militari dell’ arma dopo ripetuti e continui appostamenti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ricercato dal 2024 per abusi su minorenne, preso nel Salernitano; Ricercato dal 2024 per abusi su minori, arrestato ad Agropoli; Salerno, condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanza; Ostia, firmate le prime concessioni: quali stabilimenti riaprono e l'allerta sugli abusi edilizi.

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Ricercato dal 2024, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri ad Agropoli, il 71enne Giuseppe Pignalosa. Era stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore. Lo hanno arrestato i carabinieri del Nucleo Investigativo di N - facebook.com facebook