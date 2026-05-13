Abruzzo massacro di lupi | -25% della popolazione scatta il fronte comune

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo, la popolazione di lupi è diminuita del 25% a causa di avvelenamenti segnalati da associazioni ambientaliste. Questa riduzione ha portato alla creazione di un fronte compatto tra enti e cittadini, preoccupati per le conseguenze sull’ecosistema. Le autorità stanno indagando sugli avvelenamenti, mentre rimangono da chiarire le cause e i responsabili di questi episodi. La questione solleva interrogativi sul ruolo degli interventi umani nella tutela della fauna locale.

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? Domande chiave Come influirà la scomparsa di un quarto dei lupi sull'ecosistema?. Chi sono i responsabili degli avvelenamenti segnalati dalle associazioni?. Quali misure adotteranno i magistrati di Sulmona e Avezzano?. Perché quindici organizzazioni hanno deciso di formare un fronte comune?.? In Breve Quindici associazioni ambientaliste chiedono interventi ai procuratori D'Angelo e Cerrato.. Le indagini coinvolgono i magistrati di Sulmona e Avezzano e i Carabinieri Forestali.. Il calo dei predatori apicali minaccia l'equilibrio degli ungulati nell'Appennino.. Le sigle sollecitano il colonnello Nicolò Giordano per la sicurezza ambientale.. Circa il 25% della popolazione di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è andato perduto a causa di avvelenamenti avvenuti nell’area protetta e nelle zone limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu

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