Nella giornata di mercoledì 15 aprile 2026, cinque lupi sono stati trovati morti nella zona di San Francesco, ad Alfedena, in Abruzzo. Le carcasse sono state rinvenute in un'area rurale e tutte presentano segni compatibili con l'uso di esche avvelenate. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le associazioni ambientaliste e le autorità locali, che hanno avviato verifiche sul caso.

Cinque esemplari di lupo sono stati rinvenuti morti nella zona di San Francesco, ad Alfedena, mercoledì 15 aprile 2026. Una pattuglia di Guardiaparco ha scoperto i resti nell’area confinante con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dando il via a un’indagine che punta direttamente all’uso di sostanze tossiche per eliminare la fauna selvatica. L’ipotesi del veleno e le indagini in corso. Il ritrovamento avvenuto nella località San Francesco ha attivato immediatamente le procedure di emergenza ambientale. Sul posto è intervenuto il Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco per effettuare una perlustizione accurata dell’area interessata. Durante i sopralluoghi, gli operatori hanno individuato tracce riconducibili all’impiego di esche avvelenate, un elemento che supporta la tesi dell’avvelenamento come causa dei decessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro silenzioso in Abruzzo: 5 lupi uccisi con esche avvelenate

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