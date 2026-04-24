Nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise sono stati uccisi o avvelenati più di 15 lupi, secondo quanto riportato da un'associazione animalista. La stessa associazione ha inviato un appello al Presidente della Repubblica, chiedendo un intervento per fermare questa serie di atti violenti. La vicenda ha suscitato l’attenzione di associazioni e cittadini preoccupati per la presenza dei predatori nel territorio protetto.

? Cosa sapere Oltre 15 lupi uccisi o avvelenati nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.. L'associazione Io non ho paura del lupo chiede l'intervento di Sergio Mattarella.. Oltre 15 esemplari di lupo sono stati uccisi o sono potenzialmente vittime di un avvelenamento massiccio all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, spingendo l’associazione Io non ho paura del lupo a richiedere un intervento urgente al presidente della Sergio Mattarella. La situazione si è aggravata drasticamente negli ultimi giorni con la scoperta di decessi sistematici in Abruzzo, mentre in Toscana si sono registrati episodi di violenza estrema in cui alcuni animali sono stati abbattuti e poi esposti pubblicamente in modi volti a generare intimidazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro di lupi in Abruzzo: l’appello al Presidente contro l’odio

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