Un ex presidente del CONI ha rivelato di essere stato contattato prima della partita contro la Bosnia per una possibile candidatura alla presidenza della FIGC. Dopo aver annunciato la propria intenzione di candidarsi, ha anche condiviso un retroscena riguardante alcuni incontri avvenuti nei giorni precedenti. La discussione si inserisce nel quadro delle imminenti elezioni che riguardano la gestione del calcio italiano.

L'ex presidente del CONI, inoltre, ha svelato un retroscena legato a quanto accaduto qualche settimana fa: "C'era preoccupazione prima della partita contro la Bosnia, alcuni club di A mi avevano chiesto se sarei stato disponibile qualora le cose fossero andate male" "Io contattato per la pres.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Figc, Malagò dopo la candidatura: “Io contattato per la presidenza già prima della partita contro la Bosnia”

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