Lavoro da 8 a 17 lenzuoli bianchi | morti più che raddoppiati nel 2025 in provincia La Cgil | Inaccettabile

Nel 2025 in provincia si sono verificati oltre 92 decessi legati al lavoro, un numero destinato probabilmente ad aumentare, secondo i dati preliminari. Le denunce di infortuni e malattie professionali sono cresciute rispetto all’anno precedente, mentre i casi di infortuni sul lavoro sono aumentati, portando a un incremento delle morti e delle denunce. La Cgil ha commentato questa situazione come inaccettabile.

Più infortuni, più malattie professionali, più denunce. E novantadue morti, un dato provvisorio destinato con ogni probabilità a crescere. È la fotografia scattata dall'"Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna" della Cgil Emilia-Romagna, presentato.