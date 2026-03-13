Autostrada A14 modifiche alla viabilità per lavori notturni | chiudono i caselli di Rimini Nord e Cattolica

L’autostrada A14 subirà modifiche alla viabilità a causa di lavori notturni che interesseranno le stazioni di Rimini Nord e Cattolica. Durante le operazioni, alcuni caselli di entrata e uscita saranno chiusi, influenzando il traffico nella zona. Le modifiche entreranno in vigore nelle ore notturne e dureranno fino al completamento dei lavori.

Lavori notturni sull’A14 con chiusure alla stazione di Rimini nord e limitazioni anche a Cattolica, interventi necessari per l'ispezione dei cavalcavia Previsti lavori notturni sull’autostrada A14 con alcune modifiche alla viabilità nelle stazioni di Rimini nord e Cattolica. Nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, dalle 21 alle 5, sarà chiusa l’uscita di Rimini nord per chi proviene da Bologna per consentire interventi di manutenzione sul margine della piattaforma autostradale. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone. Ulteriori limitazioni sono previste nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, sempre dalle 21 alle 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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