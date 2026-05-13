Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, si terrà nella limonaia e nel chiostro di Villa Vogel, situata nel Quartiere 4, l’evento intitolato “Photo Happening”. L’evento è previsto per due giorni consecutivi e si svolgerà negli spazi della villa.

Firenze, 13 maggio 2026 - Nel prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio nella limonaia e nel chiostro di Villa Vogel, nel Quartiere 4 si svolgerà Photo Happening. Il nuovo format studiato per il 2026 prevede una open-call dove ai partecipanti è stata richiesta, in un mese di tempo, la realizzazione di specifici progetti fotografici sugli aspetti caratterizzanti di quattro zone del Quartiere 4 di Firenze. Villa San Lorenzo a Sesto Fiorentino, dove si sono svolte le prime edizioni del Photo Happening, è stata scelta per l’anteprima del Festival con una mostra fotografica e una serata dedicata agli audiovisivi. L’evento è stato presentato dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, da Marco Fantechi per il dipartimento cultura della Federazione italiana associazioni fotografiche, Sandra Giachi presidente del Fotoclub F 2.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Villa Vogel, il 16 e 17 maggio, ecco “Photo Happening”

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