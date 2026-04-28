Vicopisano torna il 16 e 17 maggio Castello in Fiore

Sabato 16 e domenica 17 maggio, Vicopisano ospiterà nuovamente l’evento “Castello in Fiore”. La manifestazione, riconosciuta Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, prevede l’allestimento di un grande giardino a cielo aperto nel centro storico del paese. Durante le due giornate, saranno presenti esposizioni floreali e iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio locale. La manifestazione si svolgerà presso le vie e le piazze principali di Vicopisano.

Pisa, 28 aprile 2026 - Sabato 16 e domenica 17 maggio Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna a trasformarsi in un grande giardino a cielo aperto con una nuova edizione di Vicopisano Castello in Fiore. Una fiera florovivaistica a ingresso gratuito, con oltre mille metri quadrati di esposizione, dove protagonisti sono fiori, piante, natura e bellezza, insieme a sapori, incontri, spettacoli, concerti, mostre, passeggiate, laboratori e momenti conviviali. Nel cuore del borgo prende vita un programma ricchissimo, pensato per tutte le età, con un’attenzione speciale ai più piccoli grazie a Castellino in Fiore, un vero evento nell’evento dedicato a bambine, bambini e famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicopisano, torna il 16 e 17 maggio "Castello in Fiore" Notizie correlate Vicopisano Castello in FioreSabato 16 e domenica 17 maggio Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, torna a trasformarsi in un grande giardino a cielo aperto... A Formigine nel weekend torna l'appuntamento con "Castello in fiore"Nel fine settimana che precede l’inizio della primavera, si rinnova a Formigine l’appuntamento con "Castello in fiore".