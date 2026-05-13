A Tutto Food 2026 viene presentata una panoramica sulla filiera del vitello, evidenziando aspetti legati al gusto, alla nutrizione e alla sostenibilità. L’evento si svolge a Roma e si concentra su come questo settore si integri con pratiche sostenibili, affrontando temi legati alla produzione e alla qualità del prodotto. La fiera si pone come piattaforma di confronto tra operatori e aziende del settore alimentare.

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La filiera del vitello come esempio di integrazione tra sostenibilità ambientale, economica, alimentare e culturale: è quanto messo in luce oggi dalla tavola rotonda organizzata da Assocarni, in collaborazione con Sbk, nell'ambito di TuttoFood 2026, con un confronto tra scienza, allevamento e cultura gastronomica che ha definito il ruolo del vitello all'interno di un modello produttivo sostenibile, tracciabile e responsabile. L'allevamento bovino in Italia rappresenta un comparto strategico che genera il 5,6% del valore dell'agricoltura nazionale, coinvolgendo oltre 100mila aziende. La gestione della filiera del vitello si basa oggi su standard europei di sicurezza alimentare tra i più rigorosi al mondo, supportati in Italia da sistemi di monitoraggio come ClassyFarm.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Tutto Food 2026 il vitello tra gusto, nutrizione e sostenibilità

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