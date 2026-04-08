NutriEducazione | a Foggia un convegno per orientarsi tra nutrizione sostenibilità e informazione

A Foggia si svolgerà un convegno dedicato all’educazione alimentare, con focus su nutrizione, sostenibilità e corretta informazione. L’evento riunirà professionisti del settore e rappresentanti di enti pubblici e privati, che discuteranno delle sfide e delle strategie legate all’alimentazione. L’appuntamento si inserisce in un calendario di incontri rivolti a approfondire tematiche legate alla salute e all’ambiente. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

NutriEducazione: a Foggia si terrà un convegno per orientarsi tra nutrizione, sostenibilità e informazione. L'iniziativa è promossa da FIDAPA Sezione Foggia Capitanata. Ci nutriamo di cibo ma anche di parole. Oggi l'informazione corre veloce, senza essere sempre affidabile e il rischio è quello di alimentarci di illusioni fino a farne indigestione. Tra falsi miti e diete virali, orientarsi nel mondo dell'alimentazione sta diventando una vera e propria sfida. In questo scenario si inserisce il concetto di NutriEducazione: non solo un approccio alla nutrizione, ma un vero e proprio percorso di consapevolezza. Perché il cibo non nutre soltanto il corpo, ma anche i pensieri, le scelte e la dimensione personale di ciascuno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - NutriEducazione: a Foggia un convegno per orientarsi tra nutrizione, sostenibilità e informazione Processi mediatici e giustizia: ad Arezzo un convegno sul rapporto tra informazione e tribunaliDalla vicenda di Garlasco al caso della piccola Diana Pifferi, fino all’omicidio di Yara Gambirasio: negli ultimi anni molti casi di cronaca... "Le criptovalute: informazione, sicurezza e opportunità", a Udine un incontro per orientarsiCapire le criptovalute, senza tecnicismi e con strumenti concreti per orientarsi in modo consapevole.