Stefania Papa, candidata sostenuta da diversi schieramenti politici, ha presentato il suo programma elettorale in tre punti principali. Tra questi, la sicurezza rappresenta la priorità assoluta. In un'intervista, ha spiegato che intende rafforzare la presenza della polizia locale per migliorare la tutela dei cittadini. La candidata ha anche illustrato altri obiettivi, ma si è concentrata sulla necessità di aumentare la presenza delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza.

Stefania Papa, candidata di FdI, FI-Udc e Di Più per Sesto, qual è il suo programma elettorale in tre punti? "Il primo è la sicurezza. Abbiamo esposto l’ipotesi di un potenziamento della polizia locale per un controllo che non tocchi solamente il centro ma tutte le zone, comprese quelle industriali, poi vogliamo ampliare il controllo di vicinato già partito a Querceto. Il secondo è legato al miglioramento della produttività, nel comparto della piccola e media impresa ma anche in quello del ristoro e dei negozi e attività di esposizione. Terzo punto la destra sociale, il mondo della famiglia e l’avvicinamento anche delle famiglie al mondo della politica e all’amministrazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con Stefania Papa: "Più polizia locale, più sicurezza"

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