La pietra di Santa Brigida A tu per tu con l’eccellenza dell’arenaria più celebre

Un evento si è svolto presso il Museo Geo, dedicato alla pietra di Santa Brigida, nota come l’arenaria più celebre della regione. La manifestazione ha approfondito la storia e l’utilizzo attuale di questa pietra fiorentina, evidenziando il suo ruolo nel patrimonio locale. Sono stati presentati aspetti legati alla tradizione e alle applicazioni contemporanee, offrendo una panoramica completa sulla sua importanza nel territorio.

Storia e contemporaneità della pietra fiorentina. Il Museo Geo ha ospitato l’evento ’La pietra di Santa Brigida: patrimonio del territorio, tra tradizione e contemporaneità’. Un incontro esclusivo con i rappresentanti della Raggi Cave, storica famiglia che da più generazioni tramanda la lavorazione della pietra di Santa Brigida, eccellenza dell’artigianato toscano. L’arenaria coltivata a Santa Brigida è una pietra dalla decorazione di notevole pregio, sia per le sue qualità estetiche, che per l’ottima lavorabilità e ’scolpibilità’. Oltre alle altre possibilità di impiego, si deve sottolineare che essa rappresenta il solo litotipo idoneo ad essere utilizzato per sostituzioni di elementi di pietra serena nel corso di interventi di restauro della classica pietra fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pietra di Santa Brigida. A tu per tu con l’eccellenza dell’arenaria più celebre Leggi anche: "Dell'irragionevole ragione": a tu per tu con l'autore Giuseppe Ruggeri Leggi anche: “Prevenzione è Rivoluzione”: il professor Silvio Garattini a tu per tu con gli studenti dell’Itis Paleocapa Temi più discussi: La pietra di Santa Brigida. A tu per tu con l’eccellenza dell’arenaria più celebre; Con il popolo di Leone arrivato da tutto il mondo. Ridiamo valore alla vita; Pontassieve, agevolazioni Taric 2026: presentazione delle domande dall’8 aprile. Chiesa di Santa Maria e Santa Brigida al Paradiso (Firenze)La Chiesa di Santa Maria e Santa Brigida al Paradiso, situata nel cuore di Firenze in Via Benedetto Fortini, 105, è una chiesa parrocchiale di grande interesse storico e artistico. Fondata nel XV ... lalucedimaria.it Scoprire un'altra Irlanda con le celebrazioni di Santa BrigidaDublino, 31 gen. (askanews) - Il 1 febbraio si festeggia Santa Brigida d'Irlanda, Brigid in Irlandese, definita la santa matrona d'isola di smeraldo. Figura molto amata nella storia cristiana e ... notizie.tiscali.it Tradizione: Croci e processioni per la Settimana Santa La Settimana Santa è anche il tempo dei Crocifissi parlanti, come quello di Santa Brigida di Svezia nella basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma. Ma il più noto è quello ligneo seicentesco appena - facebook.com facebook