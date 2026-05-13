A tu lado | allo Spazio Alfieri il documentario sulla Cuba che resiste con ospite il giornalista Saverio Tommasi

Lo Spazio Alfieri ospita in esclusiva la proiezione di A tu lado, intenso documentario diretto da Cristiano Regina che attraversa la Cuba contemporanea con uno sguardo intimo, autentico e profondamente umano. Ospite della serata il giornalista e storyteller Saverio Tommasi.Girato tra il 2023 e il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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