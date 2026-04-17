In una Cuba erosa dal tempo, dai disagi, dall’embargo, dalle utopie fallite, un ex pugile italiano, Samuel Fabbri, insegna a boxare ai ragazzini. E lo fa come può: corde adattate per circondare il ring, bottigliette piene di sabbia per fare da pesi e pazienza se a casa non c’è acqua, ci si aiuta gli uni con gli altri. A tu lado non è un documentario tecnico sul pugilato, racconta il tentativo di avvicinare allo sport i più giovani in un contesto in cui sembra esserci poco fuori dalle pareti scrostate della palestra. Basti l’inquadratura di due giovanissimi che conversano sullo sfondo di un gigantesco condominio smangiato dal tempo, cui...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "A tu lado", nelle sale il documentario sull'ex pugile Samuel Fabbri a Cuba

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