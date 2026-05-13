A Torino si riaccende il confronto sul rapporto tra ricerca civile e difesa

A Torino si riaccende il dibattito tra il mondo accademico e le forze armate. La questione riguarda un gruppo di docenti dell’ateneo che ha firmato una lettera di protesta, coinvolgendo il Politecnico in una discussione più ampia sulla presenza e il ruolo della ricerca civile in relazione alla difesa. La vicenda ha suscitato reazioni e apre nuovi spunti di confronto tra istituzioni universitarie e istituzioni militari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui