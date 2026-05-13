A Torino si riaccende il confronto sul rapporto tra ricerca civile e difesa
A Torino si riaccende il dibattito tra il mondo accademico e le forze armate. La questione riguarda un gruppo di docenti dell’ateneo che ha firmato una lettera di protesta, coinvolgendo il Politecnico in una discussione più ampia sulla presenza e il ruolo della ricerca civile in relazione alla difesa. La vicenda ha suscitato reazioni e apre nuovi spunti di confronto tra istituzioni universitarie e istituzioni militari.
La vicenda del Politecnico di Torino e della lettera firmata da un gruppo di docenti contro l’estensione delle collaborazioni in ambito militare riapre una domanda che l’Europa ha a lungo evitato: chi decide dove finisce la ricerca civile e dove inizia la sicurezza nazionale? La lettera, come racconta La Stampa, non si limita a esprimere perplessità accademiche. Chiede un passo indietro dell’ateneo rispetto a progetti riconducibili alla difesa, invocando una distinzione netta tra università e settore militare. Per i firmatari, il rischio è quello di una progressiva normalizzazione della ricerca bellica dentro istituzioni nate con una vocazione civile.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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