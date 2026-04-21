Pulsar il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona | scuola istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologia

A Verona, il tour di Pulsar – Festival delle Stem ha preso il via, coinvolgendo studenti, insegnanti e artisti in incontri dedicati al rapporto tra musica e tecnologia. Il progetto, ideato da un operatore telefonico e organizzato da una testata online, mira a promuovere le discipline Stem tra le giovani generazioni. La tappa si svolge presso scuole e istituzioni locali, con eventi che vedono la partecipazione di professionisti e artisti del settore.

Fa tappa a Verona il tour itinerante di Pulsar – Festival delle Stem, il progetto ideato da iliad e organizzato dalla redazione di Open, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle Stem. Dopo l’ evento di lancio all’Ara Pacis e la seconda tappa a Milano, il viaggio prosegue con un format che mette in dialogo scuole, istituzioni e imprese. Il calendario prevede sei appuntamenti pensati per rendere le discipline scientifiche e tecnologiche più inclusive e attrattive, superando stereotipi e ostacoli ancora diffusi. «Siamo partiti da un concetto chiave: accessibilità. Rendere le materie Stem più accessibili, più vicine – sottolinea Giulia Scognamiglio, Corporate Communication and CSR manager di iliad -.🔗 Leggi su Open.online

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