Oggi a Roma si è aperta l'edizione 2026 dell'Italian Gaming Expo & Conference, un evento dedicato al settore del gaming regolamentato. La manifestazione riunisce professionisti, rappresentanti del settore tecnologico, enti normativi e accademici per discutere delle sfide di mercato, delle innovazioni e delle nuove regole che influenzano l'industria. L’appuntamento si svolge nel contesto di un settore in evoluzione, con attenzione alle questioni di regolamentazione e alle opportunità di ricerca.

Si è aperta oggi a Roma l’edizione 2026 dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), appuntamento di riferimento per il settore del gaming regolamentato e per l’ecosistema tecnologico, normativo e accademico che ne accompagna l’evoluzione. L’evento riunisce istituzioni, regolatori, operatori, aziende tecnologiche e mondo della ricerca in un momento chiave per il comparto, impegnato tra riordino del gioco pubblico e ridefinizione degli equilibri tra innovazione, compliance e sostenibilità. Il primo panel, dal titolo “Il ruolo del gioco pubblico nel sistema paese: tra riordino del terrestre, mercato e sostenibilità”, ha affrontato i principali dossier che stanno incidendo sull’evoluzione della filiera: sistemi di pagamento e tracciabilità, sicurezza, contrasto alle frodi e rafforzamento delle misure di tutela del consumatore.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IGE 2026, a Roma il confronto sul futuro del gaming tra sfide del mercato, ricerca e nuove regole

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