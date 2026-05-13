A Sestri Ponente il 28° seminario nazionale di archeoastronomia
A Sestri Ponente si terrà il 28° Seminario Nazionale di Archeoastronomia, organizzato presso la sede dell'Università Popolare Sestrese, situata dietro al teatro Verdi. L'evento si svolgerà nel fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio, coinvolgendo studiosi e appassionati del settore. La manifestazione si concentra sulla discussione di temi legati all'intersezione tra storia antica e astronomia.
Sabato 16 e Domenica 17 Maggio, presso la sede dell' Università Popolare Sestrese dietro al teatro Verdi di Sestri Ponente, avrà luogo il 28° Seminario Nazionale di Archeoastronomia.Saranno presenti relatori provenienti da diverse regioni italiane per uno dei più importanti eventi che riguardano.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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