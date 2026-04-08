Giornata del decoro a Sestri Ponente Salis | Più la città è curata più i cittadini sono incentivati a mantenerla

Questa mattina è iniziata la seconda tappa della “Giornata del decoro” a Sestri Ponente, un evento promosso dall’amministrazione comunale per intervenire sugli spazi pubblici del quartiere. Durante l’attività sono stati effettuati lavori di pulizia e sistemazione delle aree esterne, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto delle strade e delle piazze. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati alla cura degli ambienti urbani.

È partita questa mattina, mercoledì 8 aprile, la seconda tappa della “Giornata del decoro” a Sestri Ponente, l’iniziativa voluta dal Comune di Genova per ridare ossigeno agli spazi pubblici dei quartieri. Un progetto che nasce dai sopralluoghi effettuati dalla sindaca Silvia Salis e dalla giunta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Manutenzione e Decoro Urbano: Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose Leggi anche: Maxi controlli tra Sestri Ponente Cornigliano Temi più discussi: Pasqua e turismo, il richiamo della sindaca: decoro a rischio per l’inciviltà di pochi; Sestri Ponente, ai giardini Rodari scatta la giornata del decoro: restyling della rotonda tra verde, pulizia e street art; Studenti Usa danno il via alla giornata di ripulitura e decoro al Campus del Pionta; Buttrio. Grande partecipazione alla Giornata ecologica. Sestri Ponente, ai giardini Rodari scatta la giornata del decoro: restyling della rotonda tra verde, pulizia e street artL’8 aprile al via il progetto pilota coordinato di Municipio, Aster, Amiu e area tecnica. Accanto agli interventi manutentivi, spazio anche all’arte urbana, con l'artista Giuliogol che realizzerà un’o ... lavocedigenova.it Gattinara, successo per la prima Giornata ecologica del 2026: ripulite strade, aree urbane e sentieri lungo il SesiaA Gattinara si è chiusa con un bilancio molto positivo la prima Giornata ecologica del 2026, che ha visto una partecipazione ampia e concreta di volontari, famiglie, bambini, ragazzi e semplici cittad ... valsesianotizie.it Sai che la prossima domenica, 12 aprile, è la Giornata del Verde Pulito Cos'è Un grande evento diffuso che mira a sensibilizzare tutti sulle questioni ambientali, in particolare contro l'abbandono di rifiuti, coinvolgendo le persone in azioni concrete di p - facebook.com facebook 8/4/26. Presentata la 2° Giornata del Turismo fluviale nel Veneto. Vicepresidente Pavanetto, “Il 18 e 19 aprile ben 78 iniziative per vivere la bellezza dei paesaggi fluviali del Veneto” (v. nota in FB) x.com