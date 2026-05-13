A scuola di sicurezza da Edilform | Così sensibilizziamo i ragazzi

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, una scuola di formazione ha aperto le sue porte a venti giovani tra i 16 e i 20 anni. La sede di Edilform estense, situata in via Calvino, si è trasformata in un laboratorio pratico dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto svolgere esercitazioni e attività legate alle norme di sicurezza sul lavoro.

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