A scuola di sicurezza da Edilform | Così sensibilizziamo i ragazzi
In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, una scuola di formazione ha aperto le sue porte a venti giovani tra i 16 e i 20 anni. La sede di Edilform estense, situata in via Calvino, si è trasformata in un laboratorio pratico dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto svolgere esercitazioni e attività legate alle norme di sicurezza sul lavoro.
In occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, la sede di Edilform estense in via Calvino si è trasformata in un laboratorio esperienziale per venti giovani tra i 16 e i 20 anni. L’evento ha voluto mettere al centro la prevenzione attiva: non un semplice esercizio didattico, ma una risposta concreta e necessaria alla cronaca che troppo spesso ferisce il mondo del lavoro. Investire sul futuro con un addestramento pratico, che si è svolto in un clima di profonda riflessione collettiva. Non solo una celebrazione formale, ma un investimento concreto sulla cultura della sicurezza per i lavoratori di domani. L’evento è stato fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione dell’ente, rappresentato per l’occasione da Enrica Bimbatti (in quota Ance Emilia).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sicurezza nelle scuole, Valditara: Contrastare la diffusione della moda dei coltelli
Notizie correlate
I ragazzi a scuola di sicurezza stradaleNella giornata di lunedì 20 aprile 2026, presso l'Autodromo La Pista di Lainate in provincia di Milano, che ospita uno dei due centri di guida sicura...
Leggi anche: Dal campo da calcio ai banchi di scuola, il talento nascosto dei ragazzi plusdotati: riconoscere e sostenere i ragazzi che “pensano troppo veloce”. La storia di Michael Olise