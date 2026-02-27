San Marino Song Contest svelati i 10 big che sono già in finale

Al San Marino Song Contest sono stati annunciati i dieci artisti che si sono qualificati direttamente in finale. Questi big hanno superato le prime fasi della competizione e ora si preparano per le prossime esibizioni. La selezione ufficiale ha portato alla scoperta di questi protagonisti, pronti a confrontarsi sul palco per aggiudicarsi il titolo. La manifestazione prosegue con le ultime fasi di gara.

Sono stati svelati i 10 big che vedremo già in finale al San Marino Song Contest 2026. Ecco tutti i dettagli. Sanremo a parte, Simona Ventura (che ha già firmato un contratto per tre edizioni) ha svelato chi sono i 10 big che hanno già strappato il pass per la finale del San Marino Song Contest. Anche se prima di arrivare a questo momento ci saranno due semifinali il 4 e 5 marzo su San Marino RTV, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. La finale, invece, andrà in onda, sotto la guida della Ventura, il 6 marzo e sarà visibile anche su Rai Play. Diversi volti noti della musica italiana ma non solo. Ecco chi sono i finalisti del San Marino Song Contest già in finale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

