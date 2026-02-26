San Marino Song Contest 2026 intervista esclusiva a Simona Ventura | Ci sono tante colleghe in grado di fare le direttrici artistiche sogno un Sanremo al femminile Grande Fratello? Non credo che il format sia usurato

Il San Marino Song Contest 2026 si avvicina alla sua fase finale, con l’annuncio delle dieci Wild Card che accederanno direttamente alla finale del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento determinerà l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision di Vienna, in programma a maggio. La competizione si prepara a vivere un momento cruciale, con molte aspettative sul percorso degli artisti coinvolti.

Il San Marino Song Contest 2026 entra nella fase decisiva con l’ annuncio delle dieci Wild Card che volano direttamente alla finale del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, dove sarà scelto l’artista che difenderà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 previsto a maggio a Vienna. La serata sarà guidata da Simona Ventura, anche direttrice artistica, con diretta su RaiPlay e Rai Radio 2 e produzione affidata a San Marino RTV. Tra i finalisti spiccano molti nomi italiani come Dolcenera con un brano intenso, L’Orchestraccia con la loro energia teatrale, Molella insieme a Maxé con sonorità dance, Paolo Belli tra swing e spettacolo, Rosa Chemical con il suo stile provocatorio, Senhit affiancata da Boy George, e Edward Maya con William Imola, per una finale che unisce pop, clubbing e cantautorato con forte impronta italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - San Marino Song Contest 2026, intervista esclusiva a Simona Ventura

