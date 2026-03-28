A Ripa Teatina si avvicina l’appuntamento con la rievocazione della Passione di Cristo, promossa dall’associazione culturale

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L'associazione culturale "Quella notte al convento" invita la cittadinanza e i visitatori a un evento di profonda suggestione storica e spirituale. Domenica 29 marzo, a partire dalle ore 19, il centro storico di Ripa Teatina farà da scenario alla Rappresentazione della Passione di Cristo.L'evento, a ingresso libero, promette di essere un'esperienza coinvolgente che condurrà gli spettatori indietro nel tempo, rievocando gli eventi cruciali della Passione attraverso una ricostruzione storico-spirituale curata nei dettagli.L'iniziativa... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Ripa Teatina si prepara a rivivere la Passione di Cristo

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